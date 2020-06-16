Esra Erol'da tuhaf olay! Eşi cinlerle görüşüp ölecekleri söyledi

-Eşim gaipten haberler aldığını söylemeye başladı. Bana 'sen öleceksin' diyordu. Hatta oğlumu da etkilemiş, bankayı gidip 'ölürsem' borç kalır mı diye sormuşlar. Eşim oğluma da filancı gün baban ölecek diyor. Eşim çok temiz kalpli bir insandı. Onu bu duruma getirenler var. Bursalı bir bayanla konuşuyordu. Kim diye sorulunca 'sen helak olursun üsteleme' diyor. Bana da bir gün geldi 'sen helak olmuşsun' dedi.