Esra Erol'da tuhaf olay! Eşi cinlerle görüşüp ölecekleri söyledi
Esra Erol'un ATV'deki canlı yayınına eşi ve çocukları kaçan Şaban Duran katıldı. Şaban Beyin anlattıkları inanılmazdı. Eşi Ayfer Duran cinlerle görüşmeye başlayınca hayatları altüst olmuştu.
IĞDIR'da yaşayan Şaban Duran'ın hayatı son 1 yıl içinde altüst oldu. Cinlerle görüşmeye başladığı söylenen eşi Ayfer Duran, önce 3 çocuğunu etkisi altına aldı. Oğlunun 25 yaşındaki arkadaşını da etkileyen Ayfer Duran, 3 çocuğu ile birlikte onu da alıp İstanbul'a kaçtı. Şaban Duran onların peşinden gitti ama ne yaptıysa iletişim kuramadı. Esra Erol'da canlı yayında anlattıkları ise inanılmazdı.
Ayfer Duran bir yıl öncesine kadar namazında ibadetinde olan bir eş ve anneydi. Bir yıl önce Bursa'da biriyle görüşmeye başlayınca tamamen değişti. Artık Cinlerle görüştüğünü söylüyor ve etrafındakileri de ona göre seçiyordu. İlk olarak da kendi annesi ve kardeşleri ile birlikte eşi Şaban Duran'ı hayatından çıkartmak istedi. Şaban Duran onu psikoloğa götürmek isteyince 3 çocuğu ile komşularının "Özer' isimli oğlunu da alıp İstanbul'a kaçtı.
Çocuklarını ve oğlunun yakın arkadaşı olan Özer Yıldız'ı etkisi altına alan Ayfer Duran, İstanbul'a kaçarken bir marketin güvenlik kamerasına takıldı. Ayfer Duran ile çocuklarını ise tanımadıkları biri kapıda bekliyordu. Eşi Şaban Duran, canlı yayında yaşananları şöyle anlattı:
-Eşim gaipten haberler aldığını söylemeye başladı. Bana 'sen öleceksin' diyordu. Hatta oğlumu da etkilemiş, bankayı gidip 'ölürsem' borç kalır mı diye sormuşlar. Eşim oğluma da filancı gün baban ölecek diyor. Eşim çok temiz kalpli bir insandı. Onu bu duruma getirenler var. Bursalı bir bayanla konuşuyordu. Kim diye sorulunca 'sen helak olursun üsteleme' diyor. Bana da bir gün geldi 'sen helak olmuşsun' dedi.