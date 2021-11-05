Esra Erol’da Tiktok itirafı! Tiktok’tan tanıştığı adamı 3 araba parası kadar dolandırdı

“Ramazan’ın hayatını maddi manevi mahvettim. Ondan milyonlar önünde özür dilerim. Benim yüzümden karısından boşandı. Ve bana çok para gönderdi. Şuan bu yaptığıma çok pişmanım. Ama bunun suçlusu benim kadar kocamdır. Kocam başından beri herşeyi biliyordu” dedi.