Esra Erol’da Tiktok itirafı! Tiktok’tan tanıştığı adamı 3 araba parası kadar dolandırdı
Esra Erol’da programına katılan 46 yaşındaki Gülten Türkmen, Tiktok’tan tanıştığı Ramazan Çamak’ı 3 araba parası kıadar dolandırdım deyince stüdyodan şaşkınlık nidaları yükseldi.
“Tiktok hayatıma girmeden önce evinde çocuklarına bakan yemek yapan bir kadındım. Hem kendimi hem başkalarını mahvettim.”
1.5 yıl önce Tiktok açtığını ve oradan dans ederek para kazandığını söyledi. Eşinin de buna müsaade ettiğini ama artık çok pişman olduğunu dile getirdi.
“Eşimle beraber Tiktok’tan birini dolandırdım çok pişmanım” dedi. İtiraflarıyla herkesi şok etti.
“Ramazan’ın hayatını maddi manevi mahvettim. Ondan milyonlar önünde özür dilerim. Benim yüzümden karısından boşandı. Ve bana çok para gönderdi. Şuan bu yaptığıma çok pişmanım. Ama bunun suçlusu benim kadar kocamdır. Kocam başından beri herşeyi biliyordu” dedi.
Bahsi geçen Ramazan Çamak canlı yayına bağlanıp “Gülten çok dürüst bir kadındır” diyerek ikinci şoku yaşattı. Tüm bu yaşananların üstüne kocası ise “Karım yalan söylüyor, evet Tiktok’a benim yanımda girdi. Ben ona mani olamadım” dedi.
Gülten Hanım “Eşimden boşanmak istiyorum. Ramazan’ı da hayatımdan çıkarmak istiyorum” diyerek Esra Erol’dan yardım istedi.