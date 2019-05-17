Esra Erol'da şoke eden anlar! Canlı yayında iş adamından muhabirlere dayak

Esra Erol'da şoke eden anlar! Canlı yayında iş adamından muhabirlere dayak
Moldova vatandaşı olan Nina'nın oğlunu bulmak için yardım istemesi üzerine Antalya'ya giden Esra Erol'un ekibi, İş adamı Ümit Dirican tarafından tekme tokat darp edildi.
Esra Erol’un programına gözyaşları içinde çıkan Moldova vatandaşı Nina, yürekleri burkmuştu. Canlı yayında dini nikahlı beraber olduğu Ümit Dirican'ın, 1,5 yaşındaki oğlunu kaçırdığını söyleyen Nina, Esra Erol'un ekibini harekete geçirdi.
Velayet konularında daha önce de başarılı işlere imza atan Esra Erol, ekibini Antalya'ya gönderdi. Olayı çözmek için anne Nina ile birlikte canlı yayın yapmak üzere Antalya’ya giden ekip, şoke eden bir durumla karşılaştı.
Eski damat adayı şimdiki muhabir Caner toygar ve Şükrü ismindeki kameraman, çekim yaptıkları sırada görev başındayken çocuğu kaçıran Ümit Dirican tarafından saldırıya uğradı.
Esra Erol'dan yapılan yazılı açıklamada Ümit Dirican'ın, ekibi hastanelik edene kadar şiddet uyguladığı söylendi. Ayrıca iş adamı Ümit Dirican’ın bu korkunç saldırısı kameralara da yansıdı.