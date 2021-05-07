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Esra Erol'da şok eden mesaj! Karısı komşusunun sevgilisine kaçtı: Hamileyken bile...

Esra Erol'da şok eden mesaj! Karısı komşusunun sevgilisine kaçtı: Hamileyken bile...

ATV'de ekrana gelen Esra Erol programında ortaya çıkan yasak herkesi şaşkına çevirdi.

Esra Erol'da şok eden mesaj! Karısı komşusunun sevgilisine kaçtı: Hamileyken bile...

Dün Esra Erol’da yine herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 4 çocuk babası Orhan Küçükşahinoğlu, karısı Sibel Küçükşahinoğlu’nun komşuları Zehra Çaylak’ın sevgilisi Ümit’e kaçtığını söyledi.

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Esra Erol'da şok eden mesaj! Karısı komşusunun sevgilisine kaçtı: Hamileyken bile...

Orhan, eşi Sibel’in daha önce de 3 kere evden kaçtığını hamileyken başka komşusuna göz diktiğini söyleyince herkesi şoke etti. Yaşanan olayın ardından dün karı koca canlı yayında yüzleşti.

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Esra Erol'da şok eden mesaj! Karısı komşusunun sevgilisine kaçtı: Hamileyken bile...

Orhan Küçükşahinoğlu karısı hamileyken de başka komşusuyla ilişki yaşadığını iddia etti. 

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Esra Erol'da şok eden mesaj! Karısı komşusunun sevgilisine kaçtı: Hamileyken bile...

Sibel Küçükşahinoğlu, en küçüğü 4, 8, 9 ve 15 yaşlarında olan 4 çocuğunu 10 Nisan günü 'işe gidiyorum' diyerek evde bırakıp ortadan kayboldu. 

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