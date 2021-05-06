Esra Erol'da kaçtığı kişi katil çıktı! Nazlı Okul olayında inanılmaz ifşa

Esra Erol'da programında bu kez sıradışı bir olay ifşa oldu. Şeref Okul 2 yıldır evli olduğu 30 yaşındaki eşi Nazlı Okul’un 5 Nisan tarihinde kayıplara karıştığını ifade ederek Esra Erol’dan yardım istedi. Esra Erol kayıp kadını bulunca kaçtığı kişiyle ilgili inanılmaz gerçekler ortaya çıktı. İşte Esra Erol'daki o olay