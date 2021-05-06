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Esra Erol'da kaçtığı kişi katil çıktı! Nazlı Okul olayında inanılmaz ifşa

Esra Erol'da kaçtığı kişi katil çıktı! Nazlı Okul olayında inanılmaz ifşa

ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da, Şeref Okul ve Nazlı Okul olayında ortaya çıkanlar şaşırttı. Nazlı'nın kaçtığı kişi katil çıktı.

Esra Erol'da kaçtığı kişi katil çıktı! Nazlı Okul olayında inanılmaz ifşa

Esra Erol'da programında bu kez sıradışı bir olay ifşa oldu. Şeref Okul 2 yıldır evli olduğu 30 yaşındaki eşi Nazlı Okul’un 5 Nisan tarihinde kayıplara karıştığını ifade ederek Esra Erol’dan yardım istedi. Esra Erol kayıp kadını bulunca kaçtığı kişiyle ilgili inanılmaz gerçekler ortaya çıktı. İşte Esra Erol'daki o olay

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Esra Erol'da kaçtığı kişi katil çıktı! Nazlı Okul olayında inanılmaz ifşa

1 aydır hiçbir haber alınamayan Nazlı dakikalar içinde Esra Erol’da programında bulundu.

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Esra Erol'da kaçtığı kişi katil çıktı! Nazlı Okul olayında inanılmaz ifşa

Dün canlı yayına bağlanan kayıp kadın eşini artık istemediğini ve Cüneyt Durmuş isimli şahısla kaçtıklarını itiraf etti.

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Esra Erol'da kaçtığı kişi katil çıktı! Nazlı Okul olayında inanılmaz ifşa

Esra Erol’da programına katılan Nazlı Okul, canlı yayında annesi ve eşi Şeref Bey ile yüzleşti.

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