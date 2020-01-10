Esra Erol'da Hüsne eşini aldattığını itiraf edip tapuyu geri verdi

Esra Erol’da programına katılan Kemal Açıkgöz (67), eşi Hüsne Açıkgöz’ün (38) kasım ayından beri kayıp olduğunu ve giderken yanında bir miktar nakit parayı ve rahmetli kızından hatıra birkaç parça ziynet eşyasını da götürdüğünü iddia etti. Eşi vefat ettikten sonra ikinci evliliğini Hüsne Açıkgöz ile yaptığını belirten Kemal Açıkgöz, 9 yıllık evlilikleri döneminde eşine her türlü fedakârlığı yaptığını ve ona arsasının tapusunu da verdiğini söyledi.