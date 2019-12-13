Esra Erol’da Doğa Düzgün'ün yakışıklı diye kaçtığı Ali İhsan'ın gerçek hali olay

Yakışıklığına vurulduğu Ali İhsan Düzgün, 1 aylık yazışmanın ardından Konya’dan İzmir’e Doğa’nın yanına gitmeye karar veriyor. Kendini galerici olarak tanıtan Ali İhsan Düzgün, 18 yaşında ki Doğa’ya zengin olduğunu ve onu çok iyi yaşatacağını söylüyor. Hem yakışıklı hem zengin olduğunu düşünen Doğa, beyaz atlı prensinin yolunu heyecanla gözlüyor.