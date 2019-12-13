Esra Erol’da Doğa Düzgün'ün yakışıklı diye kaçtığı Ali İhsan'ın gerçek hali olay
Esra Erol’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Doğa Düzgün sosyal medyada Brad Pitt kadar yakışıklı biriyle tanıştı. Ona kaçan genç kız gerçek halini görünce soluğu Esra Erol'da aldı. İşte Doğa Düzgün'ün yakışıklı sandığı eşinin gerçek hali
Esra Erol'un programında bu kez sosyal medyanın aldattığı Doğa Düzgün'ün hikayesi gündeme oturdu. 18 yaşındaki Doğa Düzgün, geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya üzerinden Ali İhsan Düzgün isimli şahısla tanıştı. Ali İhsan Düzgün'ün sosyal medya hesabına koyduğu fotoğrafları çok yakışıklı olduğunu gösteriyordu. Doğa, yaklaşık 1 ay hayatının aşkını bulduğunu düşünerek gelin olacağı günü sabırsızlıkla bekledi.
Yakışıklığına vurulduğu Ali İhsan Düzgün, 1 aylık yazışmanın ardından Konya’dan İzmir’e Doğa’nın yanına gitmeye karar veriyor. Kendini galerici olarak tanıtan Ali İhsan Düzgün, 18 yaşında ki Doğa’ya zengin olduğunu ve onu çok iyi yaşatacağını söylüyor. Hem yakışıklı hem zengin olduğunu düşünen Doğa, beyaz atlı prensinin yolunu heyecanla gözlüyor.
İlk şoku karşısında görünce yaşadı
1 aydır internette yazıştığı ve evlilik hayali kurduğu Ali İhsan’ı karşısında gören genç kadın, büyük şokla karşılaşıyor. Çünkü Ali İhsan Düzgün’ün sosyal medya hesabındaki fotoğraflarıyla gerçekteki hali bambaşka çıkıyor.
Durumu ajite ederek genç kadının gönlünü kazanmaya çalışan Ali İhsan Düzgün, aynı gün Doğa’yı kaçırarak Konya’ya kendi memleketine götürüyor.