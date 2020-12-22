Esra Erol'da çocuk ticareti ortaya çıkarıldı
ATV ekranlarının sevinlen programı Esra Erol'da programında 12 yıl önce satılan çocuk bulundu. 12 yıl önce çocuğunu sattığı iddia edilen Emine Çaylı ve çocuk arasında yapılan DNA testi sonucu da açıklandı. Çocuğun annesinin Emine Çaylı olduğu tespit edildi.
ATV ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol’da' programında Turgay Telsiz’in Emine Çaylı’dan olan ve 12 yıl önce satıldığı iddia edilen kayıp çocuğu aranıyordu.
Türkiye’nin günlerdir konuştuğu iki arkadaş Turgay Telsiz ve Halil Kurt, aynı kadından çocuk sahibi olduklarını ve yüzlerini bile görmedikleri kayıp çocuklarını sattığı iddia ettiği Emine Çaylı ile 'Esra Erol'da' programında yüzleşti.
Esra Erol, Emine Çaylı’nın canlı yayında verdiği ifadeler ve araştırmaları sonucu 12 yıl önce satılan çocuğu buldu.
Yasa dışı yollarla çocuğunu evlatlık veren Emine Çaylı, bebeğini verdiği ailenin adını kimseye söylemeyeceğine dair ise karşı tarafa söz verdiği ortaya çıktı.