Esra Erol'da aranan engelli Nurdan Seldüz bulununca fuhuş olayı patlak verdi

Esra Erol'un önceki gün yayınlanan bölümünde kan donduran bir olay gün yüzüne çıktı. Nurdan Seldüz, 27 Şubat Çarşamba günü çalışmış olduğu restaurantta İbrahim Berkay Gezici ile tanışmış, sevgili olmuş ve Gezici’nin evine gitmişti. Aylardır kendisinden haber alınamayan Nurdan Seldüz'ün, Gezici’nin bir arkadaşıyla tanışarak fuhuşa zorlandığı öğrenildi.