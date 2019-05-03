Esra Erol'da aranan engelli Nurdan Seldüz bulununca fuhuş olayı patlak verdi
Şubat ayında çalıştığı restaurantta İbrahim Berkay Gezici isimli bir genç ile tanışan %60 zihinsel engelli Nurdan Seldüz, aylar sonra bulundu ancak engelli kıza fuhuş yaptırıldığı ortaya çıktı.
Esra Erol'un önceki gün yayınlanan bölümünde kan donduran bir olay gün yüzüne çıktı. Nurdan Seldüz, 27 Şubat Çarşamba günü çalışmış olduğu restaurantta İbrahim Berkay Gezici ile tanışmış, sevgili olmuş ve Gezici’nin evine gitmişti. Aylardır kendisinden haber alınamayan Nurdan Seldüz'ün, Gezici’nin bir arkadaşıyla tanışarak fuhuşa zorlandığı öğrenildi.
Programa katılan İbrahim Berkay Gezici, Nurdan Seldüz'e yapılanları tek tek anlattı. Gittikleri evde paraya ihtiyacı olduğu için Nurdan Seldüz'ü bir arkadaşına yönlendiren ve fuhuş yapmasına izin veren Gezici, canlı yayında genç kıza yapılanları teker teker anlattı.
Aç, susuz bırakılarak fuhuşa zorlandı: Bir hafta boyunca kilitli odada aç susuz bırakıldığı öğrenilen Nurdan Seldüz'ün, daha sonra fuhuş çetesi lideri olarak iddia edilen Mehmet Çağlar’ın evine götürülüp psikolojik ve fiziki şiddet uygulanarak 2 ay boyunca fuhuşa zorlandığı ortaya çıktı.
Erkek arkadaşı apar topar tutuklandı: Berkay Gezici’nin itirafları üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri Gezici’yi yayın sonrası gözaltına aldı. Alınan ifadeden sonra mevcutlu olarak savcılığa sevk edilen İbrahim Berkay Gezici tutuklanarak cezaevine gönderildi.