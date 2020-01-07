Esra Erol'da 9 yıllık eşi evden kaçtı bulunduğunda 'koşu bandı' olayı patlak verdi
Esra Erol'un programına ‘koşu bandı’ olayı damga vurdu. Programın izleyicileri, duydukları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
ATV ekranlarında yayımlanan Esra Erol'un programında yaşananlar, izleyenleri şok etti. Olaylar 67 yaşındaki Kemal A.’nın kendisinden 30 yaş küçük, 9 yıllık eşinin paraları da alıp evden kaçmasıyla başladı.
Karımı bulun, boşanacağım: Kayıplara karışan Hüsne A., 15 Kasım günü 19 bin 400 TL parasını, evin tapusunu da alarak evi terk etti. Kemal A.'da Esra Erol'un programına katılarak, karısının bulunmasını ardından da boşanmak istediğini dile getirdi.
Babası da kayıp ilanı verdi: 38 yaşındaki Hüsne A.’nın babası da yayına bağlanarak kızının nerede olduğunu bilmiyorum diyerek kayıp başvurusunda bulunduğunu dile getirdi.
İki ay sonra bulundu: Esra Erol kayıp olan Hüsne A.’ya ulaştı. Canlı yayına katılan kadın, eşini görmek istemediğini ve sadece Esra Erol’a cevap vereceğini belirtti.