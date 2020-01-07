Esra Erol'da 9 yıllık eşi evden kaçtı bulunduğunda 'koşu bandı' olayı patlak verdi

Karımı bulun, boşanacağım: Kayıplara karışan Hüsne A., 15 Kasım günü 19 bin 400 TL parasını, evin tapusunu da alarak evi terk etti. Kemal A.'da Esra Erol'un programına katılarak, karısının bulunmasını ardından da boşanmak istediğini dile getirdi.