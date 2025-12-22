Esra Erol ve Ali Özbir Atina sokaklarından paylaştı! Duygusal kareler...
Ünlü sunucu Esra Erol ve eşi Ali Özbir, Hafta sonu kaçamağı için soluğu Yunanistan'da aldı. Atina sokaklarını gezen ünlü çiftin romantik karelerine beğeni yağdı.
15 yıl önce mutluluğa "evet" diyen ve evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterilen sunucu Esra Erol ve eşi Ali Özbir, Atina'da romantik bir tatil kaçamağı yaptı.
Şehirde her yeri gezen Özbir, sosyal medyada eşiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Havada aşk var" notunu düştü.
