Esra Erol ve Ali Özbir Atina sokaklarından paylaştı! Duygusal kareler...

Ünlü sunucu Esra Erol ve eşi Ali Özbir, Hafta sonu kaçamağı için soluğu Yunanistan'da aldı. Atina sokaklarını gezen ünlü çiftin romantik karelerine beğeni yağdı.

Esra Erol ve Ali Özbir Atina sokaklarından paylaştı! Duygusal kareler... - Resim: 1

15 yıl önce mutluluğa "evet" diyen ve evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterilen sunucu Esra Erol ve eşi Ali Özbir, Atina'da romantik bir tatil kaçamağı yaptı.

Esra Erol ve Ali Özbir Atina sokaklarından paylaştı! Duygusal kareler... - Resim: 2

Şehirde her yeri gezen Özbir, sosyal medyada eşiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Havada aşk var" notunu düştü.

Esra Erol ve Ali Özbir Atina sokaklarından paylaştı! Duygusal kareler... - Resim: 3

ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programının sunucusu Esra Erol, eşi Ali Özbir ile tatile çıktı.
Hafta sonu kaçamağı için soluğu Yunanistan'da alan ikili, Atina sokaklarını gezdi.

Esra Erol ve Ali Özbir Atina sokaklarından paylaştı! Duygusal kareler... - Resim: 4

Eşiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan Özbir, "Havada aşk kokusu var" notunu düştü.

