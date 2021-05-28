Esra Erol Ömer ve Emre'nin annesini buldu! Durumu içler acısı istismar edilmiş

Ömer ve Emre kardeşler hiç görmedikleri annelerini bulmak için Esra Erol’a başvurdu. Yaşından büyük konuşmaları, sempatik halleri ile herkesin gönlünde taht kurdular. Ancak hayat hikayeleri kendileri kadar güzel değildi. Küçük yaşta anneleri tarafından terkedilen hatta annelerini hiç görmeyen iki kardeşe müjdeli haber Esra Erol’dan geldi. Ancak annenin durumu bulunduğunda içler acısıydı. Annenin yaşadığı hayat hikayesinden ise bambaşka bir dram çıktı.