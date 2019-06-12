Esra Erol "Kolide Ne Var" kampanyası ile binlerce çocuğun yüzünü güldürdü

Çocukların yüzlerinin güldürdüğü özel projede toplam 750 okulda 13 bin 491 kız 13 bin 580 erkek öğrenci toplamda ise 27 bin 74 öğrenciye mutluluk kolileri ulaştırarak binlerce çocuğun yüzündeki gülümsemeye sebep oldu.