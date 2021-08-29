Esra Erol kırmızı çizgisini açıkladı! 'Ağladığım çok şey var' deyip her şeyi anlattı

- Nasıl bir hazırlık yaptınız? İzleyiciyi neler bekliyor?

- Kendimi bir televizyon programcısından önce özellikle aile kavramını tehdit eden sorunların çözümüne katkı sağlayan bir uzlaştırmacı olarak görüyorum. Dünya gittikçe daha gergin bir yer halini alıyor, uzlaştırmacı olmanın önemi artıyor. Benim ve ekibimin amacı, nefes aldıkça umudun hep var olduğunu göstermek. Ne kadar çok insana dokunabilirsem kendimi o kadar iyi hissediyorum.