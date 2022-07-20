Esra Erol havuz başında mini şortlu poz verdi eşi Ali Özbir öyle bir şey yazdı ki...
Esra Erol programı tatile girince soluğu deniz kenarında aldı. Sosyal medya hesabından paylaştığı havuz başında mini şortlu gündeme oturan Esra Erol, eşi Ali Özbir'in yaptığı yorumla da çok konuşuldu.
Geçtiğimiz sezonlarda ATV ekranlarında yayınlanan programıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Esra Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Son olarak önceki gün paylaştığı havuz başındaki mini şortlu pozuna eşi Ali Özbir'in yaptığı yorum kriz çıkardı. Bakın Özbir, Esra Erol'un o pozuna ne yazdı...
Yoğun geçen sezonun ardından vaktini ailesine ayıran Esra Erol, sosyal medya hesabından mini şortuyla havuz başında çektirdiği fotoğrafları paylaştı.
Uzun zamandır ATV ekranlarında ' Esra Erol'da' isimli programın sunuculuğunu üstlenen Esra Erol, yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekildi.
Ailesiyle zaman geçiren ünlü sunucu, günlük yaşantısından kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.