Esra Erol hamile mi eşi Ali Özbir sosyal medyadan duyurdu
Esra Erol'un yaklaşık 9 yıldır birlikte olduğu eşi Ali Özbir, sosyal medya hesabından Anneler Günü'nü kutlayacakken bebek beklediklerini itiraf etti ancak Esra Erol duruma hemen el attı.
Geçtiğimiz aylarda kardeşi Bihter'in doğumuyla teyze olan Esra Erol'un, eşi Ali Özbir'in hamilelik sorusuna verdiği yanıt ile 3. çocuk bekledikleri ortaya çıkmıştı. Ancak Esra Erol, eşinin kafa karıştıran açıklamasına yanıt vererek duruma açıklık getirmiş ve öyle bir şeyin olmadığını söylemişti. Son olarak önceki gün sosyal medya hesabından eşinin Anneler Günü'nü kutlayan Ali Özbir, yine bir itirafta bulundu.
Erol'un Anneler Günü'nü kutlayan Ali Özbir, mesajında, "2 paşamın annesi yoldaki bebişin annesi… Anneler Günü'nü kutlarım. Tabii ki doğum gününü de unutmadım o da storyde bakmanızı tavsiye ederim" ifadeleriyle bir kez daha takipçilerini heyecanlandırdı.
Ali Özbir'in kimi takipçileri 'Hayırlı olsun' mesajları yazarken kimileri de bunun yeni bir şaka olabileceğini söyledi. Takipçileri bir açıklama beklerken, Esra Erol çok geçmeden eşinin yazısına cevap verdi.
Şaka tabii ki: Ünlü sunucu bu paylaşımın altına "Allah isteyenlere nasip etsin; şaka tabii ki" yanıtını yazdı. Esra Erol, 3 ay önceki gibi yine bebek söylentilerini yalanlamış oldu.