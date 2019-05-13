Esra Erol hamile mi eşi Ali Özbir sosyal medyadan duyurdu

Geçtiğimiz aylarda kardeşi Bihter'in doğumuyla teyze olan Esra Erol'un, eşi Ali Özbir'in hamilelik sorusuna verdiği yanıt ile 3. çocuk bekledikleri ortaya çıkmıştı. Ancak Esra Erol, eşinin kafa karıştıran açıklamasına yanıt vererek duruma açıklık getirmiş ve öyle bir şeyin olmadığını söylemişti. Son olarak önceki gün sosyal medya hesabından eşinin Anneler Günü'nü kutlayan Ali Özbir, yine bir itirafta bulundu.