Esra Erol haberi ağlayarak verdi! Necati'nin ABD'deki evlatlık kardeşi bulundu
ATV canlı yayınında Esra Erol hayatının en zor haberini verdi. ABD'ye evlatlık verilen kardeşini arayan Necati hem iyi hem kötü haberler aldı. Esra Evans Shatto bulundu ama mutlu sonla bitmedi.
Anne ve babası ayrılan 4 çocuğun dramı Esra Erol'un programında kötü haberle bitti. Ankara'da memur olarak çalışan Necati Güngül, Esra Erol'un programına başvurup yıllardır görmediği ablası Esra'yı bulmasını istedi. Herşey bununla başladı. Ortaya çıktı kı Necati'nin varlığından bile haberdar olmadığı bir erkek kardeşi daha vardı. Türkiye'yi cuma günü ekrana kilitleyen ise Necati'nin ABD'ye evlatlık verilen ablası Esra Evans ile ilgili olan gelişme oldu. Esra Erol, adaşı Esra'yı buldu ama haberler hem kahredici hem sürprizle doluydu.
Necati Güngül yetiştirme yurdunda büyümüştü. Oraya anne ve babası ablası Esra Güngül ile birlikte bırakmıştı ve bir daha da onları görmemişti. Yurtta ablası Esra kendisine verilen yiyecekleri saklayarak kardeşine bakıyor. O zamanlar abla 10 yaşındaydı Necati ise daha küçük. Necati'ye annelik yapan Esra, bir süre sonra farklı bir yurda veriliyor. Ablasından ayrılan Necati bu şoku atlatamadan onun evlatlık verildiğini ve ABD'ye gideceğini öğreniyor. Abla ve kardeş 30 yıl önce yurt bahçesinde vedalaşıyor ve bir daha birbirlerini görmüyor.
Necati yıllarca kardeşinden bir haber almayı bekliyor. Ablası Esra'nın izini bulmaya çalışıyor ama başaramıyor. Bundan 10 gün önce ise nüfusa gittiğinde hayatının şokunu yaşıyor. Ablasını ararken varlığından bile haberdar olmadığı bir kardeşi daha olduğunu öğreniyor. Necati hem erkek kardeşini hem de ABD'ye evlatlık verilen kardeşini bulmak için Esra Erol'a çıktı.
Esra Erol ilk olarak Necati'nin kardeşi Oğuz'u buldu. Henüz 6 aylıkken yetiştirme yurdundan evlatlık olarak verilen Oğuz Mevlüt de şaşkındı. Zira onun da bir ağabeyi ve ablası olduğundan haberi yoktu. İki kardeş 38 yıl sonra Esra Erol'un programında buluştu. Necati'nin asıl bulmak istediği ise ona annelik yapan ablası Esra'ydı... Küçük kızın izini ABD'de süren Esra Erol, onu evlatlık olarak alan aileye ulaştı.