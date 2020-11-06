Esra Erol haberi ağlayarak verdi! Necati'nin ABD'deki evlatlık kardeşi bulundu

Necati Güngül yetiştirme yurdunda büyümüştü. Oraya anne ve babası ablası Esra Güngül ile birlikte bırakmıştı ve bir daha da onları görmemişti. Yurtta ablası Esra kendisine verilen yiyecekleri saklayarak kardeşine bakıyor. O zamanlar abla 10 yaşındaydı Necati ise daha küçük. Necati'ye annelik yapan Esra, bir süre sonra farklı bir yurda veriliyor. Ablasından ayrılan Necati bu şoku atlatamadan onun evlatlık verildiğini ve ABD'ye gideceğini öğreniyor. Abla ve kardeş 30 yıl önce yurt bahçesinde vedalaşıyor ve bir daha birbirlerini görmüyor.