Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun! Programındaki gerçeği açıkladı
Senelerce evlilik programı yapan Esra Erol, gençlere söyledikleriyle dikkat çekti. Candaş Tolga'ya Esra Erol'da gerçeğini de anlattı.
Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına bu hafta Esra Erol katıldı. Son zamanlarda programında sapkın ilişkileri ifşa etmesiyle gündemden düşmeyen Esra Erol, Candaş Tolga'nın sorularını yanıtladı.
Sosyal medya hakkında düşündüklerini paylaşan Esra Erol, çok sayıda yuvanın bu sebepten yıkıldığını şu sözlerle anlattı:
"Sosyal medya birçok ailenin yıkılmasına neden oldu. Filtrelerle insanlar kendilerini orada yansıtmıyor.''
''Bu nedenlerle sosyal medyada ihanet olayları arttı. İki körlüğümüz var. Aile içindeki meseleleri göremiyoruz. Sosyal medyadaki olayları görüyoruz. Evin içinde bir gerçek aile oluşursa her şey daha iyi olur."
İzdivaç programları yasaklanmadan önce televizyon ekranlarında uzun dönem evlilik programı sunan Esra Erol, gençleri de evlilik konusunda uyardı: