Esra Erol fuhuş çetesini ortaya çıkardı
ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Esra Erol'da programında Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş yaptırmakla suçlanan Aysel Güngör, İsmail Güngör çifti ve ismi geçen Halil Boral gözaltına alındı.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında kızını aramak üzere yayına katılan anne Gürcünaz Şenel, 18 yaşındaki kızının hayatından endişe duyduğunu dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi.
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Esra Erol ise Zeynep'i kısa süre içinde buldu.
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Günlerdir canlı yayında konuşulan olay sonrası 18 yaşındaki genç kızın itirafları ise gündeme bomba gibi düştü.
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Zeynep Şenel, Esenyurt'ta Aysel adlı kadının kendisini evine götürdüğünü o evin de birçok kez fuhuş yüzünden basıldığını ve yeni bir ev arayışına girdiklerini açıkladı.
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