Esra Erol Emrah Filiz'in DNA sonuçlarını açıkladı baba hayatının şokunu yaşadı

Ekmek alsan o kadar olmaz

-Ben 39 yaşındaydım, çok geç kaldım, önüme gelen birini alacaktım. Önümü de bu çıktı. Annesi Fizi hanımı Nilgün ile tanıştıktan bir gün sonra gördüm. Fizi hanımdan kızını istedim hemen verdi. Fırından ekmek alsan o kadar kolay olmaz. Nilgün hanımın tuhaf hareketleri için bana "babası öldüğü için böyle" dediler. Ama sonra babasının ölmemiş olduğunu öğrendim. Öldü dedikleri babası geldi. Benim gözüm bir şeyi görmüyordu. 20 Nisan'da tanıştık 30 Nisan'da da nikah yaptık.