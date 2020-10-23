Esra Erol Emrah Filiz'in DNA sonuçlarını açıkladı baba hayatının şokunu yaşadı
Esra Erol'da Nilgün Apak'ın ilk eşi Ahmet Filiz ortaya çıkarken Emrah Filiz'in DNA sonuçları açıklandı. Ahmet Filiz, Emrah'ın oğlu olmadığından yüzde yüz emin olduğunda ısrar etti. DNA sonuçları bomba etkisi yaptı.
Esra Erol'da programına Emrah Filiz'in açıklanan DNA testi sonuçları damga vurdu. Sokaklarda kalan ve hem ailesi hem de tanıştığı erkekler tarafından hep mağdur edilen Nilgün Apak'ın hikayesinde büyük bir şok daha yaşandı. Bugün ilk oğlu Emrah Filiz'in babası olduğu iddia edilen Ahmet Filiz ile olan DNA testi sonuçları ortaya çıktı. Baba olduğu söylenen ancak bu iddiayı kabul etmeyen Ahmet Filiz hem canlı yayındaki açıklamaları hem de DNA testi sonuçları ile gündeme oturdu.
Zihinsel engelli Nilgün Apak ilk evliliğini gençlik yıllarında Kadıköy'de tanıştığı Ahmet Filiz ile yaptı. Henüz o zamanlar çok genç ve çok da güzel bir kızdı. Ahmet Filiz cuma günü Esra Erol'da programına katıldı ve hem Nilgün Apak'ın hem de oğlu olduğu söylenen Emrah Filiz'in iddialarına yanıt verdi.
2 günde evlendik
Ahmet Apak 27 yıl önce Nilgün Apak ile Kadıköy'de bir ev bakarken tanıştıklarını söyledi. O zaman yaşı itibariyle evlenmeye hazır olduğunu ve önüne çıkan ilk kişiyle evlilik niyetinde olduğunu söyledi. Ahmet Apak şunları anlattı:
-Ben Kadıköy'de kiralık ev ararken 1992 yılında Nilgün ile karşılaştık. Onunla ev üzerine sohbet ederken sohbetimiz ilerledi. Ben bunu ablama götürdüm. Ertesi günü annesi geldi Nilgün ile dini nikah kıydık. 2 gün içinde oldu.
Ekmek alsan o kadar olmaz
-Ben 39 yaşındaydım, çok geç kaldım, önüme gelen birini alacaktım. Önümü de bu çıktı. Annesi Fizi hanımı Nilgün ile tanıştıktan bir gün sonra gördüm. Fizi hanımdan kızını istedim hemen verdi. Fırından ekmek alsan o kadar kolay olmaz. Nilgün hanımın tuhaf hareketleri için bana "babası öldüğü için böyle" dediler. Ama sonra babasının ölmemiş olduğunu öğrendim. Öldü dedikleri babası geldi. Benim gözüm bir şeyi görmüyordu. 20 Nisan'da tanıştık 30 Nisan'da da nikah yaptık.