Esra Erol Elazığ'daki deprem için seferber oldu yardım malzemesi gönderdi

Ekranların sevilen sunucusu Esra Erol, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası bölgedeki vatandaşlara Türk Kızılay ile yürütmüş olduğu “Kolide ne var” projesi kapsamında bir TIR yardım malzemesini, Elazığ’da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine gönderiyor.Ünlü sunucu Esra Erol, herkesten yardım beklediğini söyledi ve Instagram hesabından paylaşımda bulundu.