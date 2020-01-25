Esra Erol Elazığ'daki deprem için seferber oldu yardım malzemesi gönderdi
Esra Erol, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Türk Kızılay ile yürütmüş olduğu “Kolide ne var” projesi kapsamında bölgedeki vatandaşlara yardım malzemesi gönderirken birde çağrıda bulundu.
Ekranların sevilen sunucusu Esra Erol, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası bölgedeki vatandaşlara Türk Kızılay ile yürütmüş olduğu “Kolide ne var” projesi kapsamında bir TIR yardım malzemesini, Elazığ’da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine gönderiyor.Ünlü sunucu Esra Erol, herkesten yardım beklediğini söyledi ve Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı.
Elazığ ile Malatya'da yıkım ve ölüme neden olan 6.8'lik deprem sonrası ülkenin çeşitli yerlerinde yardım kampanyaları düzenlendi. Kampanyaya son olarak ünlü sunucu Esra Erol'da katıldı.
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi.