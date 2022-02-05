Esra Erol, Didem Arslan Yılmaz, Fulya Öztürk, Serap Paköz'e RTÜK şoku ceza yağdırdı!
RTÜK'ten Atv Esra Erol, Show Tv Didem Arslan Yılmaz, Fox Tv Fulya Öztürk, Star Tv Serap Paköz'e ceza yağdı!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gündüz kuşağı programlarının tamamı için yayınlarındaki ihlaller nedeniyle ceza müeyyidesi kararı aldı. Ceza kesilen programlar arasında FOX'ta yayınlanan 'Fulya ile Umudun Olsun', Show Tv'nin 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme', Beyaz TV'de yayımlanan 'Hayatta Her Şey Var', Star TV'nin 'Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde' ile ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programı yer aldı.
Üst Kurul toplantısında, vatandaşlardan yoğun bildirim alan yayınlar hakkında uzmanların hazırladığı raporlar görüşüldü. Çeşitli kanallarda yayımlanan kuşak programlarının hemen hemen hepsinde ihlal gören RTÜK, ceza uyguladı.
Ceza kesilen programlar arasında FOX'ta yayınlanan, 'Fulya ile Umudun Olsun' programı da yer alıyor.
Show Tv'nin 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programı, Beyaz TV'de yayımlanan 'Hayatta Her Şey Var' adlı programı da ceza aldı.