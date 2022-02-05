Esra Erol, Didem Arslan Yılmaz, Fulya Öztürk, Serap Paköz'e RTÜK şoku ceza yağdırdı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gündüz kuşağı programlarının tamamı için yayınlarındaki ihlaller nedeniyle ceza müeyyidesi kararı aldı. Ceza kesilen programlar arasında FOX'ta yayınlanan 'Fulya ile Umudun Olsun', Show Tv'nin 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme', Beyaz TV'de yayımlanan 'Hayatta Her Şey Var', Star TV'nin 'Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde' ile ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programı yer aldı.