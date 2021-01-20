Esra Erol, Ceylan'a canlı yayında büyük sürpriz yaptı! Yeni bir hayatın kapılarını açtı
ATV ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol’da' programında milyonlar, Ceylan ve 1.5 yaşındaki kızı Nefes için tek yürek oldu. Esra Erol, canlı yayında yeni evi ve eşyalarıyla Ceylan’a büyük bir sürpriz yaptı.
Ceylan isimli genç kadın geçtiğimiz haftalarda Esra Erol’da programına başvurmuş ve bebeğinin babası Zafer Alkan’ın çocuğunu kabul etmediğini iddia etmişti. Esra Erol, Ceylan’ın elinden tutarak yüzünü güldürdü.
Kızının kimliğini hediye etti
Esra Erol, 18 yaşından beri kadın sığınma evinde yaşayan ve 1,5 yaşındaki çocuğuyla hayat mücadelesi veren Ceylan'a canlı yayında kızının kimliğini hediye etti.
Çocuğuyla birlikte ortada kalan Ceylan’a ise 'Esra Erol'da' seyircisi sessiz kalmadı.
Hercai'nin yapımcısı destek verdi
Esra Erol, Hercai dizisinin Yapımcısı Banu Akdeniz’in kendisini arayarak, Ceylan’ın kirasını ödemek istediğini ve her türlü desteği vermek istediğini açıkladı.