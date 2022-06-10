Esra Erol bitiyor Müge Anlı başını yedi ATV son kararını verdi yerine gelen isim de...

Ekranların iki başarılı sunucusu Müge Anlı ile Esra Erol'un aynı kanalda aynı formatta program yapması aralarında tartışmaya neden olmuştu! Bu krize Atv son vererek, Esra Erol'un Esra Erol'da programının yeni sezonda olmayacağını duyurdu! Herkesi şaşırtan iddia sonrası gözler Erol'un yerine gelecek isme çevrildi İşte Esra Erol'un yerine gelmesi beklenen o sürpriz isim!