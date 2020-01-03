Esra Erol baba Mikail Yolcu'ya sitem etti 15 yaşında hamile kalan kız yürekleri yaktı

Esra Erol'a kayıp kızı için başvuran Mikail Yolcu, 9 Temmuz'dan beri kızından haber alamadığını belirtti. Önceden 5 kez aynı şahısla kaçtığını söyleyen baba Mikail Yolcu, kızının bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.