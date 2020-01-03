Esra Erol baba Mikail Yolcu'ya sitem etti 15 yaşında hamile kalan kız yürekleri yaktı
ATV ekranlarında yayımlanan Esra Erol programında ekran başındaki izleyiciler bir kez daha şok oldu. 15 yaşında hamile kalan Özgenur'u karşısında gören Esra Erol "İçim acıyor" diyerek duygularına hakim olamadı.
Esra Erol'a kayıp kızı için başvuran Mikail Yolcu, 9 Temmuz'dan beri kızından haber alamadığını belirtti. Önceden 5 kez aynı şahısla kaçtığını söyleyen baba Mikail Yolcu, kızının bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.
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Esra Erol'a katılan Mikail Yolcu, programda kızını yanında tutan Hakan Şenol'a ve ailesine gözyaşları içerisinde seslendi. İzleyicilerden gelen ihbarlar sonrası kısa sürede bulunan Özgenur'u canlı yayına geldiği anlarda duygusal dakikalar yaşandı.
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Yaşanan süreci anlatan Yolcu, kızını korumak için Hakan Şenol ile nişanladığını belirtirken izleyicilerden tepki aldı.
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Esra Erol ise "Kızını korumanın yolu bu yaştaki bir kıza nişan yapmak olmamalıydı" diyerek tepkisini gösterdi.
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