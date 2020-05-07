Esra Erol ATV'deki küfür ve koronalı konuk olayı için konuştu: Şok oldum

ATV kanalında Esra Erol'da programını yapan başarılı sunucu bir hafta içinde iki şok olay yaşadı. YouTube'da gazeteci Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın 'Magazin Noteri' programına konuk olan Esra Erol, canlı yayınına koronavirüs atlatmış bir konuğun gelmesiyle gündeme geldiği o anları şu sözlerle anlattı: "Benim yayına tek başıma aldığım kararla devam etmiyorum. Bu kanalın aldığı karar... Biz bu yayınları sürdürürken bazı bilgiler doğrultusunda yayına devam ediyoruz. Bu şartlar altında denetim mekanizması oluşmuş durumda...