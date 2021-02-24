Esra Erol ATV canlıda çıldırdı! Havva'nın 'sapık kapıcı' denilen eşi arsız çıktı
Esra Erol ATV kanalındaki canlı yayınlanan programında çileden çıktı. Çalıştığı apartmandaki kadınlara sarkıntılık yapan Yavuz Bayram, terkettiği eşiyle yüzleşmeye gelmişti. Öyle bir konuştu ki Esra Erol yayın boyunca fırça atıp durdu.
ATV'ye Esra Erol'un programına mektup bırakıp kaçan kocasını bulmak için çıkan Havva'nın hikayesi gündeme oturdu. Kapıcı olan eşinin tüm foyaları canlı yayında ortaya dökülürken, yüzsüz kocayı Esra Erol buldu. Ünlü sunucu salı akşama yayınlanan programında karı- kocayı yüzleştirmek istedi. Apartman görevlisi olan Yavuz Bayram, eşini dilencilikle suçlayıp, kadınlarla ilişkisini mazur gösterince Esra Erol'un cinleri tepesine çıktı. Canlı yayında ünlü sunucu yüzsüzlük yapan Yavuz Bayram'a fırça üstüne fırça attı. İşte ünlü sunucuyu çileden çıkaran olay:
Apartman görevlisi olan Yavuz Bayram, 2 çocuğu ile eşi Havva Bayram'ı 1 Şubat'ta terk edip kayıplara karıştı. Ortadan kaybolduktan sonra kardeşini arayan Yavuz Bayram, onun aracına karısına verilmek üzere bir mektup bıraktığını söyledi. Mektupta Yavuz Bayram "eşinden artık bıktığını evdeki eşyaları 10 bin lira karşılığında ona bırakabileceğini" yazmıştı.
Kocası Yavuz Bayram'a bir türlü ulaşamayan 2 çocuk annesi Havva Bayram, kapıcılık yaptığı binadan da atıldı. Çocukları ile sokakta kalan Havva Bayram, bir lokma ekmeğe muhtaç hale gelince soluğu Esra Erol'un programında aldı. Kocasının bütün kirli sırlarını yayında ifşa eden Havva Bayram, anlattıkları ile herkesi sarstı.
Bu kapıcı sapık mektubu
Yavuz Bayram apartman görevlisi olarak çalıştığı binalarda kadınlara sarkıntılık yapmakla itham edilmişti. Son apartmandan da bu sebeple kovulmuştu. Kapıcı olarak çalıştığı son apartmanda da bir kadınla ilişkiye girdi. Apartman sakini olan bu kadının evine girip çıkmaya başlayan Yavuz Bayram, posta kutusuna bırakılan bir mektupla ifşa oldu.