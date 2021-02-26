Esra Erol ATV canlı yayında kapıcılık yapan Havva için çok güzel şeyler yaptı
Havva kapıcılık yaparken hem eşi tarafından aldatılmış hem işinden olmuştu. Esra Erol'da programına çıkan Havva'ya destek yağdı.
Esra Erol'da programına katılan Havva, eşiyle birlikte bir apartmanda kapıcılık yaparken eşinin bina sakinlerinden birisiyle kendisini aldattığını ve bu nedenle kovulduklarını söyledi.
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214 yıldır evli olduğu eşi Yavuz B.nin 1 Şubat tarihinde bir mektup bırakarak kayıplara karıştığını ve iki çocuğuyla yapayalnız kaldıklarını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.
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Havva Hanım'a Esra Erol'da seyircisi de sessiz kalmadı.
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Esra Erol'da seyircisi, Havva Hanım için tek yürek oldu.
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