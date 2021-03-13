Esra Erol 62 yaşında kocaya kaçan Nuran Yenilmez'in foyasını çıkardı
Suzan Duran'ın ortadan kaybolan annesi Nuran Yenilmez'in foyası Esra Erol'da ortaya çıktı.
ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programına katılan Suzan Duran annesi Nuran Yenilmez’in bir gece yarısı apar topar evden gitmesi üzerine Esra Erol’dan yardım istedi. Esra Erol kocaya kaçtı denilen 62 yaşındaki anneyi kısa sürede buldu. Anne 'sevdiği için' kaçtığını söylerken, Esra Erol olayı araştırdıkça ortaya bambaşka bir olay çıktı.
Esra Erol'da 62 yaşındaki Nuran Yenilmez'in foyasını ortaya çıkaran olaylar zinciri kızı programa başvurunca başladı. Suzan Duran, 62 yaşındaki annesinin bir adamla kaçtığını söyleyip yardım istedi.
Kısa süre içinde Nuran Hanıma ulaşan Erol, Nuran Yenilmez’in, kızlarına bile haber vermeden yanına gittiği Faharettin Demir ile evlendiğini açıkladı.
Yaşlı adamları evlenme vaadiyle dolandırarak altınları, bilezikleri alıp ortadan kaybolan ve 2 yılda 5 kişi ile dini nikahlı yaşayan 62 yaşındaki Nuran Demir’in gerçek yüzü ise bugün Esra Erol'da programında ortaya çıktı.