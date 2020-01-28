Esra Erol 20 dakikada Elazığ depremi için rekor bağış topladı bakın ne kadar
ELAZIĞ ve Malatya'daki depremzedeler için Esra Erol da harekete geçti ve yardım kampanyası başlattı. Yarım saat içinde topladığı bağış ise ağızları açık bıraktı.
ATV ekranlarında yayımlanan herkes tarafından ilgiyle izlenen programın sunucusu Esra Erol, geçtiğimiz gün canlı yayında yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için çağrıda bulundu. Birçok ünlü isim Elazığ'da yaşanan depremin ardından yardım kampanyası başlatmış, çağrılarda bulunmuştu. Esra Erol da onlardan biri oldu.
Başarılı sunucu Esra Erol canlı yayında depremden etkilenen vatandaşlar için Sms çağrısında bulundu. 20 dakika kadar kısa bir sürede 137 bin sms karşılığında 1 milyon 375 bin TL tutarında bağış toplayan Erol, izleyicisine teşekkürlerini iletti.
Öte yandan Elazığ’da depremden etkilenen çocuklar için Çarşamba günü 1 tır yardım malzemesinin yola çıkacağının bilgisini verdi. Deprem bölgesine yaklaşık 10 bin parça bere, mont, bot, gömlek, kazak gibi kışlık kıyafetler gönderilecek.
Peki, Esra Erol kimdir?
Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp’de doğdu. 5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya’da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.