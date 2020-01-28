Esra Erol 20 dakikada Elazığ depremi için rekor bağış topladı bakın ne kadar

ATV ekranlarında yayımlanan herkes tarafından ilgiyle izlenen programın sunucusu Esra Erol, geçtiğimiz gün canlı yayında yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için çağrıda bulundu. Birçok ünlü isim Elazığ'da yaşanan depremin ardından yardım kampanyası başlatmış, çağrılarda bulunmuştu. Esra Erol da onlardan biri oldu.