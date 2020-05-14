Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisiyle ailesini tanıştırma anısı hem üzdü hem güldürdü
ATV Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Esra Dermancıoğlu, Alzheimer hastası olan babası ile sevgilisini tanıştırma hikayesini Instagram'dan anlattı. Dermancıoğlu'nun anısı hem güldürdü hem de üzdü.
Son olarak ATV ekranlarında yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, takipçileriyle sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla iletişimde kalıyor. Dermancıoğlu, Instagram'dan son paylaştığı videosunda ise Alzheimer hastası olan babası ile sevgilisinin tanışma hikayesini anlattı.
Esra Dermancıoğlu, espirili anlatısını "Bir aile dramı" notuyla paylaştı. Sevgilisi için "Herhalde içinden bunlar aile kafayı yemişler demiştir" diyen oyuncu, şu sözlerle hikayeyi şu sözlerle anlattı:
"Annem baba çok yakın bir zamanda Alzheimer oldu. Demans değil ama ikisi de Alzheimer. Bir süre sonra annem vefat etti, babam hayattaydı. Benim de bir sevgilim vardı. Bir gün sevgilimi babamla tanıştırmaya götürdüm.''
''Evde oturuyoruz, erkek arkadaşıma 'ne yapıyorsun?' diye soruyor. Üç dakika geçiyor, aynı soru. Konuşma bir yere gitmeyince, 'kalkalım' dedim.''