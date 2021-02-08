Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı korkuttu atak gelince vücudunu kanatana kadar...
ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Esra Dermancıoğlu, hastalığını anlattı. Hastalığı yüzünden diziden çıkmak zorunda kaldı.
Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek ve Hande Soral gibi isimlerle rol alan Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etmek zorunda kaldı. Dizinin çekimlerinin yapıldığı Adana'dan bir süre önce İstanbul'a döndü.
Herkes Dermancıoğlu'nun Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldığını merak ederken gerçek ortaya çıktı. Meğer ünlü oyuncu, hastalığı nedeniyle diziden ayrılmış. Pandemi süreciyle beraber sosyal medyayı daha da aktif kullanmaya başlayan Dermancıoğlu, başına gelenleri takipçileriyle paylaştı.
Bacağındaki döküntüleri paylaşan Esra Dermancıoğlu şu ifadeleri kullandı:
''Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın.''
''Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim.''