Esra Dermancıoğlu'ndan 'cinsel içerikli film' itirafı: İzleyince gülüyorum
Son dönemde sosyal medyadan yaptığı cesur yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu Esra Dermancıoğlu, "Cinsel içerikli film izler misin?" sorusuna ise "Cinsel içerikli film seyrettiğimde bana gülme geliyor" diye yanıt verdi.
Geçtiğimiz günlerde göbeğini tamamen açıkta bırakarak verdiği pozda 'zayıflamak istemediğini' anlatan paylaşımıyla sosyal medyayı sallayan, 'Fatmagül'ün suçu ne' dizisindeki 'Mukaddes Yenge' rolüyle ün yapan oyuncu Esra Dermancıoğlu, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Ünlü oyuncu konuk olduğu bir Youtube kanalında çarpıcı itiraflarda bulundu. "Cinsel içerikli film izler misin?" sorusuna "Cinsel içerikli film seyrettiğimde bana gülme geliyor" diye yanıt verdi.
Fatmagül'ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Bir Zamanlar Çukurova gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Esra Dermancıoğlu, YouTube'daki 'Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen' programına konuk oldu.
"Köküne kadar heteroyum"
"Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna "Köküne kadar heteroyum" cevabını veren Dermancıoğlu, "Cinsel içerikli film izler misin?" sorusuna ise "Cinsel içerikli film seyrettiğimde bana gülme geliyor" yanıtını verdi.
"Erkek doğasını çok seviyorum bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum"
Dermancıoğlu, "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna ise "Heteroyum ben. Çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum." diyen yanıt verdi.