Esra Dermancıoğlu zayıflama serüvenini anlattı! Kolay bir süreç değil...
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu, fit görüntüsünün ardındaki nedeni ilk kez açık açık anlattı. Kısa sürede tam 17 kilo veren ünlü oyuncunun değişimi uzun süredir konuşuluyordu. Ancak Dermancıoğlu’nun yaptığı son açıklama, bu zayıflamanın sanıldığı kadar basit bir süreç olmadığını ortaya koydu.
Türk televizyonunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Esra Dermancıoğlu, yıllardır yer aldığı başarılı yapımlarla adından söz ettiriyor. “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Galip Derviş”, “Doksanlar”, “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, “Bir Zamanlar Çukurova” ve “Hudutsuz Sevda” gibi projelerde izleyici karşısına çıkan 56 yaşındaki oyuncu, bu kez oyunculuğundan çok sağlık durumuyla gündeme geldi.
YENİ GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU
Son dönemde fazla kilolarından kurtulup oldukça zayıflayan Esra Dermancıoğlu, katıldığı davetlerdeki yeni görünümüyle dikkat çekmişti. Ünlü oyuncunun kısa sürede incelmesi, sosyal medyada ve magazin kulislerinde sık sık konuşulmuştu.
KİLO VERME SÜRECİNİ ANLATTI
Daha önce verdiği bir röportajda, kilo verme sürecini “Saat 17.00’den sonra yemek yemeyi kestim. Tam 17 kilo gitti. Sadece diyet yapıyorum” sözleriyle anlatan oyuncu, bu değişimin beslenme düzeniyle ilgili olduğunu söylemişti. Ancak geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte konuşan Esra Dermancıoğlu, zayıflama sürecinin arkasında sağlıkla ilgili önemli bir neden olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, verdiği kiloların yalnızca diyetle ilgili olmadığını söyleyerek sevenlerini hem şaşırttı hem de üzdü.
HASTALIĞINI AÇIKLADI
Dermancıoğlu, yaptığı açıklamada “Şeker hastası oldum da kilo verdim” diyerek yaşadığı sağlık sorununu paylaştı. Esra Dermancıoğlu’nun bu sözleri, kısa sürede gündem olurken hayranları da ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları gönderdi. Fit haliyle dikkat çeken oyuncunun zayıflama nedeninin sağlık kaynaklı olması, birçok kişiyi duygulandırdı.