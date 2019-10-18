Esra Dermancıoğlu 'selülit' pozu paylaştı takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu
Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilerin haline geldi.
Bir döneme damga vuran yapım Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde oynadığı kötü karakterle herkesin takdirini toplayan Esra Dermancıoğlu, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını şaşırtıyor. Dermancıoğlu'nun bu sefer yaptığı paylaşım ise ortalığı fena karıştırdı.
Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde beraber oynadığı Beren Saat ile çok yakın arkadaş olan Esra Dermancıoğlu, Saat'in sıkıntılı olduğu günlerde yaptığı paylaşımıyla tepkiyle karşılanırken eleştiri başarılı oyuncu, eleştirilerin hedefinde yer aldı.
Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'da bir arkadaşı ile fotoğrafını paylaştı, Dermancıoğlu, fotoğrafındaki bacak dekoltesi nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Dermancıoğlu, bu fotoğrafını "Patates kızartması selülit yapmaz" notuyla paylaştı.
Oyuncunun bacak dekolteli pozuna, "Keşke selülit yapsaydı da sadece ona odaklanır geriye kalanını görmezdik, kısmet değilmiş" gibi yorumlar yapıldı.