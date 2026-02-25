Esra Dermancıoğlu alışverişten paylaştı! Gözlük tercihleri olay...

Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Küçük Gün Işığı ve Hudutsuz Sevda gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, son olarak Siyah Kalp dizisinde rol almıştı.