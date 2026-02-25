BIST 13.858
Esra Dermancıoğlu alışverişten paylaştı! Gözlük tercihleri olay...

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteriyle tanınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, alışverişini sosyal medya hesabından yayınladı.

Esra Dermancıoğlu alışverişten paylaştı! Gözlük tercihleri olay... - Resim: 1

Gözlük almak isteyen ünlü oyuncu, seçimi takipçilerine sordu.

Esra Dermancıoğlu alışverişten paylaştı! Gözlük tercihleri olay... - Resim: 2

Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Küçük Gün Işığı ve Hudutsuz Sevda gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, son olarak Siyah Kalp dizisinde rol almıştı.

Esra Dermancıoğlu alışverişten paylaştı! Gözlük tercihleri olay... - Resim: 3

Şu sıralar özel hayatıyla da dikkat çeken Dermancıoğlu, sosyal medyadan gündelik hayatına dair paylaşımlar da yapıyor.

Esra Dermancıoğlu alışverişten paylaştı! Gözlük tercihleri olay... - Resim: 4

GÖZLÜK DENEMELERİ

Yaza hazırlık yapan ünlü isim, gözlük alışverişine çıktı. Alışverişinde denediği gözlükle pozlar veren ve bu fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü ismin, garip halleri dikkat çekti.

