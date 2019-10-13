Esra Ceyhan'ın son hali inanılmaz gören şaşkınlığını gizleyemiyor

Peki Esra Ceyhan kimdir?

Esra Ceyhan, 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. Asker olan babasının görevi nedeniyle çocukluğundan beri birçok şehir değiştirdi. En çok da Bursa ve Diyarbakır'da yaşamış. Bursa'da başladığı ilkokulu Diyarbakır'da bitirdi.