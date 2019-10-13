Esra Ceyhan'ın son hali inanılmaz gören şaşkınlığını gizleyemiyor
Birçok televizyon kanalında farklı programların sunuculuğunu üstlenerek karşımıza çıkan Esra Ceyhan'ın son hali görenleri şaşırtıyor.
Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen Esra Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Paylaştığı fotoğraflarda yıllar içindeki değişimini gözler önüne seren Ceyhan, takipçilerinin yorumlarından kendisini alıkoyamıyor.
''Esra Ceyhan'la A’dan Z'ye'' isimli programla duyuran ünlü sunucu, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla bir zamanlar seyirciyi ekrana kilitliyordu. Ceyhan, şimdilerde kızıyla vakit geçiriyor.
Obezite teşhisi konulmuştu: Son olarak kısa bir süre önce obezite teşhisi konan Ceyhan, Ender Saraç'ın da desteğiyle, 9 kilo vermişti.
Peki Esra Ceyhan kimdir?
Esra Ceyhan, 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. Asker olan babasının görevi nedeniyle çocukluğundan beri birçok şehir değiştirdi. En çok da Bursa ve Diyarbakır'da yaşamış. Bursa'da başladığı ilkokulu Diyarbakır'da bitirdi.