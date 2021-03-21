Esra Ceyhan tanınmaz halde! Müge Anlı'dan önce ekranda o vardı
Müge Anlı ile Tatlı Sert yerine ATV'de Esra Ceyhan ile A'dan Z'ye programı vardı. Esra Ceyhan, son haliyle gündeme geldi, şaşırttı.
Şimdilerde ATV ekranlarında fırtınalar estiren Müge Anlı ile Tatlı Sert programından önce Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye programı yer alırdı. O zamnaların en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Esra Ceyhan, şimdilerde kızı Ayşe Ceyhan ile beraber daha sakin bir hayata devam ediyor.
Televizyon ekranlarında yer almasa da Esra Ceyhan, sıkı bir sosyal medya kullanıcısı... Instagram'da sıklıkla canlı yayınlar yapıyor, sevenleriyle iletişimini ise hiç koparmadı.
Instagram'da binlerce takipçiye sahip olan Ceyhan, evinin mutfağından ve gezip gördüğü yerlerden fotoğraflar da paylaşmayı ihmal etmiyor.
Uzun yıllardır evde olan Ceyhan'ın aldığı kilolar da dikkatlerden kaçmadı. Kendine güveni yerinde olan ünlü isim, takipçileriyle makyajsız doğal hallerini paylaşmayı da ihmal etmiyor.