Esra Ceyhan tanınmaz halde! Müge Anlı'dan önce ekranda o vardı

Şimdilerde ATV ekranlarında fırtınalar estiren Müge Anlı ile Tatlı Sert programından önce Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye programı yer alırdı. O zamnaların en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Esra Ceyhan, şimdilerde kızı Ayşe Ceyhan ile beraber daha sakin bir hayata devam ediyor.