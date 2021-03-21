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Esra Ceyhan tanınmaz halde! Müge Anlı'dan önce ekranda o vardı

Esra Ceyhan tanınmaz halde! Müge Anlı'dan önce ekranda o vardı

Müge Anlı ile Tatlı Sert yerine ATV'de Esra Ceyhan ile A'dan Z'ye programı vardı. Esra Ceyhan, son haliyle gündeme geldi, şaşırttı.

Esra Ceyhan tanınmaz halde! Müge Anlı'dan önce ekranda o vardı

Şimdilerde ATV ekranlarında fırtınalar estiren Müge Anlı ile Tatlı Sert programından önce Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye programı yer alırdı. O zamnaların en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Esra Ceyhan, şimdilerde kızı Ayşe Ceyhan ile beraber daha sakin bir hayata devam ediyor.

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Esra Ceyhan tanınmaz halde! Müge Anlı'dan önce ekranda o vardı

Televizyon ekranlarında yer almasa da Esra Ceyhan, sıkı bir sosyal medya kullanıcısı... Instagram'da sıklıkla canlı yayınlar yapıyor, sevenleriyle iletişimini ise hiç koparmadı. 

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Esra Ceyhan tanınmaz halde! Müge Anlı'dan önce ekranda o vardı

Instagram'da binlerce takipçiye sahip olan Ceyhan, evinin mutfağından ve gezip gördüğü yerlerden fotoğraflar da paylaşmayı ihmal etmiyor. 

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Esra Ceyhan tanınmaz halde! Müge Anlı'dan önce ekranda o vardı

Uzun yıllardır evde olan Ceyhan'ın aldığı kilolar da dikkatlerden kaçmadı. Kendine güveni yerinde olan ünlü isim, takipçileriyle makyajsız doğal hallerini paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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