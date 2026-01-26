Esra Bilgiç'ten cesur paylaşım! Sevgilisi Faruk Sabancı ile yatakta burun buruna...

Diriliş Ertuğrul dizisiyle hafızalara kazınan ve pek çok yapımda rol alan oyuncu Esra Bilgiç, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilden pozlarını paylaştı.