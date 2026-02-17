Esra Bilgiç’in 13 yıl önceki hali ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı

Esra Bilgiç, son zamanların en popüler ve en beğenilen oyuncularından biri. En son Ata Demirer'le beraber rol aldığı dijital platform dizisi 'Bir İhtimal Daha Var'da izlediğimiz Esra Bilgiç, duru güzelliğiyle tüm gözleri üzerine çekiyor.