Esra Bilgiç’in 13 yıl önceki hali ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı
Oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Esra Bilgiç’in 13 yıl öncesine ait bir fotoğrafı X’te gündem oldu. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Esra Bilgiç’in yıllar önceye ait fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun 13 yıl içindeki değişimi takipçilerinin dikkatinden kaçmazken, paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Esra Bilgiç, son zamanların en popüler ve en beğenilen oyuncularından biri. En son Ata Demirer'le beraber rol aldığı dijital platform dizisi 'Bir İhtimal Daha Var'da izlediğimiz Esra Bilgiç, duru güzelliğiyle tüm gözleri üzerine çekiyor.
Kariyerindeki başarısı ve asil duruşunun yanında özel hayatıyla da merak edilen Esra Bilgiç, Sabancıların müstakbel gelinleri arasında yer alıyor. bir süredir ailenin DJ'i Faruk Sabancı'yla aşk yaşayan Esra Bilgiç, bu ilişkiyi tüm zarafetiyle taşırken, ikilinin beraber paylaştığı her poz sosyal medyada kısa sürede gündem oluyor.
Esra Bilgiç'in gündemimizde yer almasının sebebi ise değişimi! Yıllar içerisinde birtakım operasyonlar yaptıran Esra Bilgiç'in 2013 yılına ait bir fotoğrafı X'in gündemine oturdu.
'Bir insan kendine ne kadar doğru işlemler yaptırabilir?' sorusunun da vücut bulmuş hali oldu!