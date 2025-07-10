Esra Bilgiç ve sevgilisi Faruk Sabancı paylaştı! Romantik kareye yorum yağdı...
Esra Bilgiç ve sevgilisi Faruk Sabancı'nın aşkı doludizgin devam ediyor. Ünlü oyuncu, yeni karelerini kalp emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü çiftin karelerine yorum yağdı...
''Adanış: Kutsal Kavga'', ''Diriliş Ertuğrul'', ''Bir Umut Yeter'' gibi yapımlarda yer alan 32 yaşındaki başarılı oyuncu Esra Bilgiç, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Bilgiç, kariyerinin yanında özel hayatıyla da haberlere konu oluyor. Daha önce bir evlilk yapan Bilgiç boşandı ve şimdilerde yenibir aşka yelken açtı.
EVLİLİK AÇIKLAMASI!
Ünlü isim, kendisine yöneltilen evlilik sorularına yanıt vermişti. Bilgiç, 'Her şey yolunda. Evlilik için henüz çok erken' demişti.
INSTAGRAM'DAN AŞKLARINI DUYURDULAR
Geçtiğimiz aylarda Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı çifti aşklarını Instagram hesabından ilan etmişti. Peş peşe fotoğraflar paylaşan çift binlerce beğeni almıştı.