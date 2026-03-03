Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı evleniyor mu? Ünlü oyuncu açıkladı...
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı cephesinde evlilik iddiaları gündemi hareketlendirdi. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan çiftin nikâh masasına oturacağı öne sürülmüştü. Hatta ailelerin tanıştığı ve İtalya ile İstanbul’da iki ayrı düğün planlandığı bile konuşuldu.
Esra Bilgiç, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Gazetecilerin evlilik sorusuna ise açık bir yanıt verdi:
“Çıkan haberler doğru değil. Eğer böyle bir karar alırsak sizlerle seve seve paylaşırız.”
Bu sözlerle iddialara son noktayı koydu. Bilgiç, futbolcu Gökhan Töre ile boşandıktan sonra uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmemişti.
