Esra Bilgiç de Disney'de yerini aldı: Yeni dizisi "Atatürk"e hazırlanıyor!
Hem güzelliği hem yer aldığı projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Esra Bilgiç'in hangi dizi projesine başlayacağı öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda final bölümü yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde Gülfem karakterini oynayan güzel oyuncu Bilgiç Atatürk dizisinde rol alacak. Bilgiç, dizide Madam Corinne rolünü canlandıracak.
Diriliş Ertuğrul, Ramo, Kanunsuz Topraklar dizileriyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu. Güzelliği ile dikkatleri çeken ünlü isim çok beklenen bir dizi projesinde izleyenlerin karşısına çıkacak.
Esra Bilgiç'in Disney Plus'ta yayınlanacak bir dizide rol alacağı ortaya çıktı.
14 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayan Disney Plus'ta yayınlanacak Atatürk dizisinde rol alacak. Bilgiç, dizide Madam Corinne rolüne hayat verecek.
Madam Corinne Lütfü, Atatürk'ün 1913 ile 1917 yılları arasında mektuplaştığı İtalyan aile dostu...