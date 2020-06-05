Esra Akkaya oğlu Can Alex ile paylaşım yaptı 'Rengini sevdiğim evladım!'

Esra Akkaya, verdiği bir röportajda oğlu Can Alex için şunları söylemişti:

''Geç anne olunca her şeyi bıraktım. O kadar çok istemiştim ki çocuğum olsun onunla vakit geçireyim diye… Ama oyunculuğu bırakmadım. Zaten bırakmazsın, oyunculuk seni bırakır.''