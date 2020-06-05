Esra Akkaya oğlu Can Alex ile paylaşım yaptı 'Rengini sevdiğim evladım!'
George Floyd’un ABD’de polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından Esra Akkaya, Afrika'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile beraber çekildiği bir fotoğrafını koyarak mesajını verdi.
90'lı yılların ünlü dizisi Mahallenin Muhtarları ile şöhreti yakalayan Esra Akkaya, ABD'deki ırkçı bir polisin George Floyd’u öldürmesinden sonra paylaşımda bulundu.
Etiyopya’dan evlatlık edindiği oğlu Can Alex’le ellerinin fotoğrafını Instagram sayfasından paylaşan oyuncu, ''Ömür boyu tutmak istediğim el. Rengini sevdiğim evladım, bizden daha güzel bir dünya yapmanı umarım.'' mesajını yayımladı.
Esra Akkaya, verdiği bir röportajda oğlu Can Alex için şunları söylemişti:
''Geç anne olunca her şeyi bıraktım. O kadar çok istemiştim ki çocuğum olsun onunla vakit geçireyim diye… Ama oyunculuğu bırakmadım. Zaten bırakmazsın, oyunculuk seni bırakır.''
''Can ile birlikte dünyam değişti. Kalbim "Afrika" dedi. Ben oraya evlat edinmeye değil buluşmaya gittim.''