Esra Akkaya annesi ve evlatlığı ile koronavirüsten kaçıp Türkiye'ye geldi

Oğlu ve annesiyle Türkiye'ye gelen oyuncu, sosyal medyada paylaştığı videoda şunları söyledi: "Son uçakla gelebildik. En önemlisi annemi getirebildim. Herkes 'Oğlunun okulu ne oldu?' diyor. Can'ın okuluna yazı yazdım, dedim ki 'Benim annem var ve ülkem kapıları kapatacak. Annemi götürmem gerekiyor' Onlar da anlayışla karşıladı."