Esnafa 3 bin ile 5 bin lira hebi desteği! Hangi esnaf kaç lira alacak nasıl başvuru yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı salgından zarar gören esnafa 3 ila 5 bin lira hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başlıyor. Başvurular bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak. Hibe desteği listesi bakanlık sitesinde yayımlandı.