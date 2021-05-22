Esnafa 3 bin ile 5 bin lira hebi desteği! Hangi esnaf kaç lira alacak nasıl başvuru yapılacak?
Ticaret Bakanlığı, pandemi nedeniyle esnafa verilecek olan 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğine başvuruların 25 Mayıs’ta başlayacağını açıkladı. 1 milyon 4 milyon esnafın yararlanacağı destek oyuncudan hamala her kesime verilecek. Hangi meslek grubu kaç lira destek alacak? İşte ayrıntılar....
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı salgından zarar gören esnafa 3 ila 5 bin lira hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başlıyor. Başvurular bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak. Hibe desteği listesi bakanlık sitesinde yayımlandı.
Oyuncuya da hamala da destek
Hibe desteği listesinde yüzlerce meslek grubu bulunuyor. İçki satışı yasağıyla kısıtlama dönemlerinde sık sık gündem olan ve sayıları 160 bini geçen tekel bayileri de hibe desteğinden faydalanacak. Hibe desteğinden aralarında aktrist, hamal, arzuhalci, ebru sanatçısı, ayakkabı boyacısı, vale, çorbacı, dublör yüzlerce meslek grubu yararlanabilecek. Eğlence yerlerine hibe desteğinde alkollü, alkolsüz ayırımı yapılmayacak.
Kimler 5 bin liralık hibe desteği alacak?
Tez, yazım büroları, dans pistleri, diskotekler, nikah salonları, kaplıca, spa merkezleri, atış poligonları, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, sinemalar, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, plaj alanlarının işletilmesi,
Fayton ve bisikletle yolcu taşımacılığı, hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri, zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum gibi yerler, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları, spor tesislerinin işletilmesi,