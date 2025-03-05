Esnaf, öğrenci ve vatandaşın beklediği haber geldi! Borç affı geliyor

SGK VE VERGİ BORÇLARINA YENİ YAPILANDIRMA

Özellikle BAĞ-KUR’lular, esnaf ve sanatkârlar borçlarını ödeyemediği için emekli olamıyor. Üniversiteden mezun olup işsiz kalan, sosyal güvencesi olmayan gençler ise Genel Sağlık Sigortası kapsamında her ay borçlandırılıyor. Bu borçlara da gecikme cezası ve zam uygulanıyor. Faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle vergi, SGK, BAĞ-KUR ve diğer borçlara büyük miktarda gecikme zammı ekleniyor. Sonuç olarak, kimse bu borçları ödeyemiyor. Esnaf, sosyal medya ve basın aracılığıyla sıkça şikâyetlerini dile getiriyor. Hesaplarına bloke konuluyor, haciz işlemleri başlatılıyor ve icra dosyaları birikiyor. Bu nedenle, yeni bir yapılandırma yasasının çıkarılması artık kaçınılmaz görünüyor.