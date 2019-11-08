Esnaf Odası Başkanı'ndan bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan kaza için çıldırtan yorum
Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, okul bahçesinde servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili açıklamada bulunarak takdir-i ilahi dedi.
Avcılar'da bir ilkokulun bahçesinde bir çocuğun servis aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "ilahi diye bir cümle kullandım. Benim takdiri ilahiden kastım, 5 dakika sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Onun için her ne kadar tedbir alırsak alalım, bazı şeyler olacaksa oluyor. Bunun için bir şeylerin çok kollanması, tedbirler alınması bazen yeterli olmayabiliyor. Benim kullandığım cümle budur." dedi.
Avcılar'da Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracının şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralandı. Mirzaoğlu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, yaşanan talihsiz kazaya ilişkin, “32 yıldır ben de öğrenci servisi taşıyorum. Bugün malum üzücü bir olay yaşadık. Ölen çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Meslektaşıma, camiamıza geçmiş olsun diyorum. Allah hepimize kolaylıklar versin.
Biz de bir televizyon yayınında gördük. Okulun bulunduğu, özellikle servis araçlarının girdiği sokak dar bir sokak. Servis giriş, çıkışında çocuğun arabanın önüne fırlamasıyla yaşanmış bir kaza diye duyduk. Biz kazayı görmedik. O kadar fazla bilgi sahibi değiliz. Her ne kadar yöneticilerimizi okula yönlendirdiysek de okulun bahçesine alınmadılar. Yetkili ve ya bilgili biriyle görüşemedik. Şu anda basından öğrendiğimiz kadarıyla bir durum söz konusu" dedi.