Esnaf Odası Başkanı'ndan bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan kaza için çıldırtan yorum

Avcılar'da bir ilkokulun bahçesinde bir çocuğun servis aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "ilahi diye bir cümle kullandım. Benim takdiri ilahiden kastım, 5 dakika sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Onun için her ne kadar tedbir alırsak alalım, bazı şeyler olacaksa oluyor. Bunun için bir şeylerin çok kollanması, tedbirler alınması bazen yeterli olmayabiliyor. Benim kullandığım cümle budur." dedi.