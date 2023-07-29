Esnaf çöplere sinirlendi! Dükkanının önüne uyarı yazısı astı

“Yazıyı yazınca dükkânın önüne çöp atma olayını yüzde 50 azaldı”

Astığı yazının işe yaradığını ifade eden Ahmet Kirit, “Herkes dükkânımın önüne çöplerini atıyor. Çöpleri bırakmasalar zaten yazıyı yazmazdım. Herkes çöpünü kendi dükkânının önüne atsın. Yazıyı yazınca dükkânın önüne çöp atma olayını yüzde 50 azaldı. Yazıyı yazmak işe yaradı. Sokağa çöp konteynerı koymak sıkıntı oluşturur. Konteyner koyulduğu zaman bu kez çöplerin toplanması gerekiyor. Toplanmayınca da çöpler yerlerde kalıyor. Halkın bu konuda daha duyarlı olması lazım. Vatandaşlar çöplerini elinde tutarak çöp kutularına atsalar sorun olmayacak” diye konuştu.