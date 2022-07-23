Eşler bundan hiç hoşlanmayacak! WhatsApp'tan 'çevrimiçi' güncellemesi
dünya üzerindeki en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çevrimiçi görünmeyi izleyebilecek bir güncelleme üzerinde çalışıyor.
Mesajlaşma denildiği zaman akla ilk gelen uygulama olan WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Ortaya atılan iddiaya göre gelecek olan güncellemede, WhatsApp'ta konuşurken istediğiniz bir kişiye çevrimiçi olduğunuzu gizleyebileceksiniz.
Pazarın liderliğini koruyan WhatsApp için bazı kişiler tarafından çok uzun zamandır beklenen “çevrimiçi bilgisi” ayarı geliyor.
WhatsApp içerisinde yer alan çevrimiçi bilgisi, kişilerin çevrimiçi olup olmadığını gösteriyor. Firmaya göre bir kişinin çevrimiçi olması, bu kişinin cihazında WhatsApp’ın ön planda açık ve internete bağlı olduğunu gösteriyor.
Bu durum her zaman kişinin mesajınızı okuduğu anlamına gelmiyor ancak yine de bunu gizlemek isteyenler bulunuyor. Şu an “Çevrimiçi olduğunuzu kimlerin görebileceğini ayarlardan kontrol edemeyeceğinizi lütfen unutmayın.” açıklamasını yapan WhatsApp, geçtiğimiz ay ortaya çıktığı kadarıyla bunu yakında değiştirecek.