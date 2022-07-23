Eşler bundan hiç hoşlanmayacak! WhatsApp'tan 'çevrimiçi' güncellemesi

Bu durum her zaman kişinin mesajınızı okuduğu anlamına gelmiyor ancak yine de bunu gizlemek isteyenler bulunuyor. Şu an “Çevrimiçi olduğunuzu kimlerin görebileceğini ayarlardan kontrol edemeyeceğinizi lütfen unutmayın.” açıklamasını yapan WhatsApp, geçtiğimiz ay ortaya çıktığı kadarıyla bunu yakında değiştirecek.